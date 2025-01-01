Das große Promi-Büßen
Folge 16: Grande Finale
56 Min.Ab 12
Es ist soweit: Endlich entscheidet sich, wer "Das große Promi-Büßen" 2024 gewinnen und das Preisgeld mit nach Hause nehmen wird. Doch vorerst müssen einige folgenschwere Entscheidungen getroffen werden... Und auch um die Gewinnsumme wird noch ein letztes Mal gespielt.
Das große Promi-Büßen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben