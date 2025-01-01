Das große Promi-Büßen
Folge 13: Die Luft wird dicker
44 Min.Ab 12
Nachdem zwei Promis beim anstehenden Safety-Spiel die Möglichkeit haben, sich vor einem Rauswurf zu schützen, steht das zweite Tribunal der Loser an. Einer der Promis muss das Camp sofort verlassen. Auch wenn die Freude über den Verbleib im Camp bei den restlichen Promis groß ist, zehren die Lebensumstände an ihren Nerven. Kurz vor einem weiteren Bestrafungsspiel kommt es dann zum Streit. Wird die Gruppe das Spiel überhaupt antreten oder werden alle bestraft?
