Das große Promi-Büßen
Folge 5: Die Jagd nach dem Geld
44 Min.Ab 12
So uneinig sich die Promis oft sind, so sehr müssen sie nun zusammenhalten, um endlich ihre klägliche Gewinnsumme von 1.805 Euro in die Höhe zu treiben. Wie hoffnungslos man die moralische Orientierung auf dem Weg zum großen Geld verlieren kann, beweist zudem Jörg bei seiner "Runde der Schande". Das Camp steht unter Schock.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das große Promi-Büßen
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben