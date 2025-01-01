Das große Promi-Büßen
Folge 12: Verlockendes Angebot
40 Min.Ab 12
Während Nico noch mit der Runde der Schande seines Vaters kämpft, kämpfen die restlichen Promis mit dem einseitigen Speiseplan und den zunehmend schwindenden Kräften. Da kommt ein Deal gerade richtig, aber zu einem hohen Preis. Werden die Promis ihn zahlen?
Weitere Folgen in Staffel 3
Das große Promi-Büßen
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben