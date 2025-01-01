Die Karten werden neu gemischtJetzt kostenlos streamen
Das große Promi-Büßen
Folge 9: Die Karten werden neu gemischt
42 Min.Ab 12
Das erste Tribunal der Loser steht an. Wer kann sich beim Safety-Spiel vor der Rauswahl schützen und wer muss das Camp sofort verlassen? Heftige Auseinandersetzungen lassen Masken fallen und fördern geheim geglaubte Allianzen ans Tageslicht.
Genre:Reality
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
