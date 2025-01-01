Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das große Promi-Büßen

Alle gegen das Vater-Sohn-Duo

JoynStaffel 3Folge 8
Alle gegen das Vater-Sohn-Duo

Alle gegen das Vater-Sohn-DuoJetzt kostenlos streamen

Das große Promi-Büßen

Folge 8: Alle gegen das Vater-Sohn-Duo

46 Min.Ab 12

Es sind noch 8 Promis im Camp. Die Vater-Sohn-Kombi Thorsten und Nico Legat gilt als stärkste Konkurrenz. Pläne werden geschmiedet, sie auseinander zu bringen. Eine Taktik jagt die nächste. Doch nach Sams Runde der Schande werden die Karten neu gemischt.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Das große Promi-Büßen
Joyn
Das große Promi-Büßen

Das große Promi-Büßen

Alle 4 Staffeln und Folgen