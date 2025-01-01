Das große Promi-Büßen
Folge 8: Alle gegen das Vater-Sohn-Duo
46 Min.Ab 12
Es sind noch 8 Promis im Camp. Die Vater-Sohn-Kombi Thorsten und Nico Legat gilt als stärkste Konkurrenz. Pläne werden geschmiedet, sie auseinander zu bringen. Eine Taktik jagt die nächste. Doch nach Sams Runde der Schande werden die Karten neu gemischt.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das große Promi-Büßen
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben