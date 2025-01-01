Das große Promi-Büßen
Folge 4: Nichts für schwache Mägen
45 Min.Ab 12
Das Camp schlägt den Promis nicht nur auf die Gemüter, sondern langsam auch auf den Magen. Bei so einem dünnen Nervenkostüm liegt das Spaßempfinden weit auseinander. Für einen Promi bedeute das: Ab auf die Ersatzbank.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das große Promi-Büßen
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben