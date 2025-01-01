Das große Promi-Büßen
Folge 2: Explosive Enthüllungen
49 Min.Ab 12
Die Lage spitzt sich zu am Büßerberg, ein unscheinbarer Fund entfacht einen hitzigen Streit. Und die erste "Runde der Schande" steht an. Vanessa muss ich den Fehltritten ihrer Vergangenheit stellen - doch sieht sie ihre Fehler ein?
