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Das ist Österreich

Das ist Österreich - Folge 37

ATV 2Staffel 1Folge 37vom 30.06.2026
Das ist Österreich - Folge 37

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Das ist Österreich

Folge 37: Das ist Österreich - Folge 37

3 Min.Folge vom 30.06.2026Ab 6

Österreich ist ein kleines Land im Herzen von Europa - mit vielen großartigen Unternehmen, Innovationen, Projekten, Initiativen, Produkten und Leistungen, die weltweit an der Spitze zu finden sind. "Das ist Österreich" stellt diese Besonderheiten und die Menschen dahinter vor.

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