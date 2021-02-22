PULS 24 Corona-Bürgerforum vom 22.02.2021Jetzt kostenlos streamen
Folge 1: PULS 24 Corona-Bürgerforum vom 22.02.2021
Im PULS 24 Corona-Bürgerforum vom 22.02.2021 stellen sich Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP), Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) und AMS-Chef Johannes Kopf den Fragen der Österreicherinnen und Österreicher zu den Themen Arbeit, Tourismus und Gastronomie.
