Das PULS 24 Bürgerforum

PULS 24 Corona-Bürgerforum vom 22.02.2021

PULS 24Staffel 2Folge 1vom 22.02.2021
PULS 24 Corona-Bürgerforum vom 22.02.2021

Das PULS 24 Bürgerforum

Folge 1: PULS 24 Corona-Bürgerforum vom 22.02.2021

55 Min.Folge vom 22.02.2021

Im PULS 24 Corona-Bürgerforum vom 22.02.2021 stellen sich Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP), Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) und AMS-Chef Johannes Kopf den Fragen der Österreicherinnen und Österreicher zu den Themen Arbeit, Tourismus und Gastronomie.

