PULS 24 Corona-Bürgerforum vom 01.03.2021

Im PULS 24 Corona-Bürgerforum vom 01.03.2021 stellen sich Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ), die Präsidentin Verband der Impfstoffhersteller Renée Gallo-Daniel und Psychotherapeutin Martina Leibovici-Mühlberger den Fragen der Österreicherinnen und Österreicher zum Thema Impfung und psychische Gesundheit.

