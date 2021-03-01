PULS 24 Corona-Bürgerforum vom 01.03.2021Jetzt kostenlos streamen
Folge 2: PULS 24 Corona-Bürgerforum vom 01.03.2021
55 Min.Folge vom 01.03.2021
Im PULS 24 Corona-Bürgerforum vom 01.03.2021 stellen sich Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ), die Präsidentin Verband der Impfstoffhersteller Renée Gallo-Daniel und Psychotherapeutin Martina Leibovici-Mühlberger den Fragen der Österreicherinnen und Österreicher zum Thema Impfung und psychische Gesundheit.
