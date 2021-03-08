Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das PULS 24 Bürgerforum

PULS 24 Corona-Bürgerforum vom 08.03.2021

PULS 24Staffel 2Folge 3vom 08.03.2021
PULS 24 Corona-Bürgerforum vom 08.03.2021

PULS 24 Corona-Bürgerforum vom 08.03.2021 Jetzt kostenlos streamen

Das PULS 24 Bürgerforum

Folge 3: PULS 24 Corona-Bürgerforum vom 08.03.2021

61 Min.Folge vom 08.03.2021

Im PULS 24 Corona-Bürgerforum vom 08.03.2021 stellen sich Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck, Unternehmensberater Martin Rohla und Arbeitsrechtsexperte Martin Gruber-Risak stellen sich den Fragen der Österreicher und Österreicherinnen zum Thema "Wie retten wir Jobs und Unternehmen?"

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Das PULS 24 Bürgerforum
PULS 24
Das PULS 24 Bürgerforum

Das PULS 24 Bürgerforum

Alle 2 Staffeln und Folgen