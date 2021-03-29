Zum Inhalt springenBarrierefrei
Im PULS 24 Bürgerforum vom 29.03.2021 stellen sich Vizekanzler Werner Kogler und die Ministerin für Klimaschutz und Mobilität, Leonore Gewessler, bei Moderatorin Manuela Raidl den Fragen der Österreicherinnen und Österreicher zu den Themen Verlängerung des Lockdowns, Thomas Schmid und die Causa ÖBAG, Kündigungen bei der AUA, dritte Piste am Flughafen Wien und die öko-soziale Steuerreform.

