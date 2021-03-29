PULS 24 Bürgerforum vom 29.03.2021Jetzt kostenlos streamen
Das PULS 24 Bürgerforum
Folge 6: PULS 24 Bürgerforum vom 29.03.2021
Folge vom 29.03.2021
Im PULS 24 Bürgerforum vom 29.03.2021 stellen sich Vizekanzler Werner Kogler und die Ministerin für Klimaschutz und Mobilität, Leonore Gewessler, bei Moderatorin Manuela Raidl den Fragen der Österreicherinnen und Österreicher zu den Themen Verlängerung des Lockdowns, Thomas Schmid und die Causa ÖBAG, Kündigungen bei der AUA, dritte Piste am Flughafen Wien und die öko-soziale Steuerreform.
Das PULS 24 Bürgerforum
