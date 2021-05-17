Das PULS 24 Bürgerforum vom 17.05.2021Jetzt kostenlos streamen
Das PULS 24 Bürgerforum
Folge 7: Das PULS 24 Bürgerforum vom 17.05.2021
55 Min.Folge vom 17.05.2021
Im PULS 24 Bürgerforum vom 29.03.2021 stellt sich Wolfgang Mückstein, Minister für Gesundheit und Soziales, bei Moderatorin Manuela Raidl den Fragen der Österreicherinnen und Österreicher zu den Themen Corona-Impfung, Öffnungen, Reisen und Schulen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das PULS 24 Bürgerforum
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Talk, Politik, Gemeinschaft
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4