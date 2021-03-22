Das PULS 24 Bürgerforum vom 22.03.2021Jetzt kostenlos streamen
Das PULS 24 Bürgerforum
Folge 5: Das PULS 24 Bürgerforum vom 22.03.2021
61 Min.Folge vom 22.03.2021
Im PULS 24 Bürgerforum vom 22.03.2021 stellen sich Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP), Familienministerin Susanne Raab (ÖVP) und Psychologin Brigitte Lueger-Schuster bei Moderatorin Manuela Raidl den Fragen der Österreicherinnen und Österreicher zu den Themen Schule und Familie.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das PULS 24 Bürgerforum
Alle 2 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4