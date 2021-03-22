Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das PULS 24 Bürgerforum

Das PULS 24 Bürgerforum vom 22.03.2021

PULS 24Staffel 2Folge 5vom 22.03.2021
Das PULS 24 Bürgerforum vom 22.03.2021

Das PULS 24 Bürgerforum vom 22.03.2021Jetzt kostenlos streamen

Das PULS 24 Bürgerforum

Folge 5: Das PULS 24 Bürgerforum vom 22.03.2021

61 Min.Folge vom 22.03.2021

Im PULS 24 Bürgerforum vom 22.03.2021 stellen sich Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP), Familienministerin Susanne Raab (ÖVP) und Psychologin Brigitte Lueger-Schuster bei Moderatorin Manuela Raidl den Fragen der Österreicherinnen und Österreicher zu den Themen Schule und Familie.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Das PULS 24 Bürgerforum
PULS 24
Das PULS 24 Bürgerforum

Das PULS 24 Bürgerforum

Alle 2 Staffeln und Folgen