Folge 4: PULS 24 Corona-Bürgerforum vom 15.03.2021
66 Min.Folge vom 15.03.2021
Im PULS 24 Corona-Bürgerforum vom 15.03.2021 stellen sich Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) und Virologin Dorothee von Laer den Fragen der Österreicherinnen und Österreicher zum Thema AstraZeneca und Corona-Impfung.
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4