Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das PULS 24 Bürgerforum

PULS 24 Corona-Bürgerforum vom 15.03.2021

PULS 24Staffel 2Folge 4vom 15.03.2021
PULS 24 Corona-Bürgerforum vom 15.03.2021

PULS 24 Corona-Bürgerforum vom 15.03.2021Jetzt kostenlos streamen

Das PULS 24 Bürgerforum

Folge 4: PULS 24 Corona-Bürgerforum vom 15.03.2021

66 Min.Folge vom 15.03.2021

Im PULS 24 Corona-Bürgerforum vom 15.03.2021 stellen sich Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) und Virologin Dorothee von Laer den Fragen der Österreicherinnen und Österreicher zum Thema AstraZeneca und Corona-Impfung.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Das PULS 24 Bürgerforum
PULS 24
Das PULS 24 Bürgerforum

Das PULS 24 Bürgerforum

Alle 2 Staffeln und Folgen