Markus Winter ist erfreut, als ihn sein Patenkind Sebastian überraschend in seinem Hotel in der Karibik besucht. Doch der Junge kommt nicht, um Urlaub zu machen. Er ist vor seinem ehrgeizigen Vater geflohen. Nicht zuletzt die sympathische Sängerin Maria sorgt dafür, dass sich Sebastian schnell im Hotel heimisch fühlt und seinen eigenen Platz im Leben findet. Dass es manchmal gut ist, seine Vorbehalte zu überdenken, muss Hotelgast Ferry angesichts einer neuen Liebe erkennen. Besetzung: Christian Kohlund (Markus Winter) Uschi Glas (Gabriele) Fritz Wepper (Ferry) Klaus Wildbolz (Norbert Sellmann) Bruno Bruni (Sebastian) Witta Pohl (Martha Seliger) Nina Bott (Daniela) Ronja Forcher (Eva) Regie: Otto W. Retzer Drehbuch: Andreas Bradler, Andrea Sixt Kamera: Peter Zeitlinger Musik: Michael Hofmann de Boer Bildquelle: ORF/LISA-Film/André Fichte

