Das Traumhotel - Tobago
Das Traumhotel
Folge 36: Das Traumhotel - Tobago
Bei einer Stippvisite in einem Luxusresort auf der Karibikinsel Tobago wird Hotelmanager Markus Winter auf das Leid eines Waisenmädchens aufmerksam. Dessen Unterkunft soll einem Freizeitpark weichen. Zusammen mit der engagierten Nonne Verena versucht Markus, einen Baustopp zu erwirken. Die Rettungsmission erfordert viel Raffinesse und hat darüber hinaus einen unerwarteten Nebeneffekt: Gegen ihren Willen sind Markus und die Ordensfrau drauf und dran, sich Hals über Kopf ineinander zu verlieben. Besetzung: Christian Kohlund (Markus Winter) Sandra Speichert (Verena) Susanne Michel (Kristina) Dietrich Mattausch (Paul Trondheim) Christina Plate (Linda Schlehmann) Jochen Horst (Niko van Hejn) Ron Williams (Gouverneur von Tobago) Elisabeth Thomashoff (Julie) u.a. Regie: Otto W. Retzer Bildquelle: ORF/Lisa Film/S. Zeitlinger
