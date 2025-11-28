Das Traumhotel - VietnamJetzt kostenlos streamen
Das Traumhotel
Folge 38: Das Traumhotel - Vietnam
Für seine Gäste ist Hotelmanager Markus Winter das Beste gerade gut genug. Daher reist er auch höchstpersönlich nach Vietnam, als dort ein neues Öko-Hotel eröffnet werden soll. Kaum am Flughafen angekommen, verdreht ihm die hübsche Touristin Nora Mäder mächtig den Kopf. Er ahnt nicht, dass sie von der Konkurrenz kommt. Aber auch Hotelgast Fabian spielt bei seiner neuen Bekannten Susanne mit verdeckten Karten. Um der charmanten Dame näherzukommen, gibt er sich als ihr Blind-Date Guido aus. Besetzung: Christian Kohlund (Markus Winter) Sonja Kirchberger (Susanne) Max Tidof (Fabian) Nadeshda Brennicke (Nora Mäder) Gunter Berger (Erik Krüger) Linda Chang (Lamai) Regie: Otto W. Retzer Drehbuch: Hilly Martinek, Krystian Martinek Bildquelle: ORF/Lisa Film/Oliver Roth
