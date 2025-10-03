Das Traumhotel - MalaysiaJetzt kostenlos streamen
Das Traumhotel
Folge 32: Das Traumhotel - Malaysia
Markus Winter reist nach Malaysia, um seiner guten alten Freundin Jennifer beizustehen. Nach dem Tod ihres Mannes droht diese nun auch noch ihr kleines Hotel und damit das Zuhause für sich und ihren siebenjährigen Sohn Tom zu verlieren. Markus setzt alles daran, dies zu verhindern. Zur gleichen Zeit steigt sein Studienkollege Lorenz Henschel im Hotel ab. Immer auf der Suche nach einem guten Geschäft, übersieht der Immobilienexperte beinahe, welch bezaubernde Frau an seiner Seite arbeitet. Besetzung: Barbara Wussow (Jennifer Hofmann) Christian Kohlund (Markus Winter) Günther Maria Halmer (Lorenz Henschel) Elisabeth Lanz (Sabine Kilian) Johannes Brandrup (Sascha Sorell) Tina Ruland (Sonja Lehmann) Regie: Otto Retzer Drehbuch: Maximilian Krückl Bildquelle: ORF/Lisa Film/Oliver Roth
