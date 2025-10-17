Das Traumhotel - Kap der guten HoffnungJetzt kostenlos streamen
Das Traumhotel
Folge 33: Das Traumhotel - Kap der guten Hoffnung
Hotelmanager Markus Winter hat wieder alle Hände voll zu tun, seinen Gästen den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten. In Kapstadt erhält er überraschend Besuch von einem alten Freund: Jonathan ist nach 30 Jahren freiwilligen Exils nach Afrika zurückgekehrt, um einen Familienstreit beizulegen – doch vorerst vertiefen sich die Gräben. Architektin Natalie soll in der Metropole einen Stadionbau überwachen. Als sie ihr Herz an Fußballtrainer Lukas verliert, ahnt sie nicht, dass sie bald erbitterte Feinde sein werden. Markus versucht zu vermitteln. Besetzung: Christian Kohlund (Markus Winter) Lara Joy Körner (Katharina Kühn) Michael Greiling (Jonathan Beckett) Manuel Witting (Lennard) Gila von Weitershausen (Hanna) Sonsee Neu (Natalie Wagner) Timothy Peach (Lukas Hafner) u.a. Regie: Otto W. Retzer Bildquelle: ORF/Lisa Film/Kelly Walsh
