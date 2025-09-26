Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das Traumhotel

Das Traumhotel - China

ORF2Staffel 1Folge 31vom 26.09.2025
Das Traumhotel - China

Das Traumhotel - ChinaJetzt kostenlos streamen

Das Traumhotel

Folge 31: Das Traumhotel - China

89 Min.Folge vom 26.09.2025

Mit viel Engagement bereitet Markus Winter in seinem Hotel in Peking eine multikulturelle Traumhochzeit vor. Doch das große Fest droht zu scheitern. Denn Anna, die junge Braut, hat ihren Vater Karl zwar nach China eingeladen, die geplante Hochzeit mit ihrem chinesischen Verlobten bislang aber verschwiegen. Als die Bombe schließlich platzt, ist der Schock für Karl groß und die Situation scheint außer Kontrolle zu geraten. Ein Fall für Markus, der alle Hände voll zu tun hat, dem jungen Glück auf die Sprünge zu helfen. Besetzung: Christian Kohlund (Markus Winter) Peter Weck (Karl Brand) Simone Hanselmann (Anna Brand) Bian Yuan (David Wang) Christian Wolff (Thomas Ritter) Gaby Dohm (Loretta Jung) Miriam Morgenstern (Leonie Winter) Kristian Erik Kiehling (Fabian Boehme) u.a. Regie: Otto W. Retzer Bildquelle: ORF/LISA-Film/Oliver Roth

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Das Traumhotel
ORF2
Das Traumhotel

Das Traumhotel

Alle 1 Staffeln und Folgen