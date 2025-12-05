Das Traumhotel - MyanmarJetzt kostenlos streamen
Das Traumhotel
Folge 39: Das Traumhotel - Myanmar
Hotelbesitzer Markus Winter stattet seinem Luxus-Resort in Myanmar einen Besuch ab, um das Fortschreiten seines neuesten Projekts zu begutachten: Inmitten der traumhaften Landschaft plant er, eine Hotelfachschule zu errichten. Projektleiter vor Ort ist sein alter Spezi Frank Simon, ein erfahrener Architekt, der sich jedoch sonderbar verhält. Instinktiv ahnt Markus, dass mit Frank etwas nicht stimmt. Indes trifft Geschäftsmann Georg Körner im Hotel letzte Vorbereitungen für seine Traumhochzeit. Als die Braut in spe unverhofft am Flughafen festsitzt, droht die Trauung jäh ins Wasser zu fallen. Besetzung: Christian Kohlund (Markus Winter) Christine Neubauer (Maria Schneider) Sky Du Mont (Georg Körner) Marion Mitterhammer (Verena Simon) Hardy Krüger jr. (Hendrik Felden) Esther Schweins (Anna Pauli) Sven Martinek (Frank Simon) u.a. Regie: Otto W. Retzer Bildquelle: ORF/Lisa Film/Oliver Roth
