Das Unerklärliche mit William Shatner

Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 13vom 08.02.2026
Folge 13: Bestialische Mörder

41 Min.Folge vom 08.02.2026Ab 12

Raubtiere, die gezielt Menschen angreifen, verletzen oder gar fressen, sind selten. William Shatner widmet sich jenen Fällen, in denen Löwen oder Wölfe eben dieses ungewöhnliche Verhalten aufzeigen und weder aus Hunger noch aus Selbstverteidigung Menschen zerfleischen.

Kabel Eins Doku
