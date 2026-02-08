Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Unerklärliche mit William Shatner

Der Ursprung des Genies

Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 9vom 08.02.2026
Der Ursprung des Genies

Folge 9: Der Ursprung des Genies

41 Min.Folge vom 08.02.2026Ab 12

Unter einem Genie versteht man in der Regel eine Person, die innovativ denken, komplexe Rätsel lösen oder verblüffende Kunst erschaffen kann. Woher stammen aber diese seltenen Fähigkeiten? William Shatner geht dieser Frage auf den Grund.

