Die Suche nach König Artus
Das Unerklärliche mit William Shatner
Folge 18: Die Suche nach König Artus
41 Min.Folge vom 15.02.2026Ab 12
König Artus: Um ihn ranken sich bis in die heutige Zeit Sagen und Legenden, seine Geschichte inspiriert Autoren in Hollywood. William Shatner geht dieser spannenden Figur aus der Mythologie Britanniens auf den Grund.
Das Unerklärliche mit William Shatner
Genre:Paranormal, Dokumentation
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC