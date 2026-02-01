Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Unerklärliche mit William Shatner

Göttliche Schicksale

Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 14vom 08.02.2026
Göttliche Schicksale

Das Unerklärliche mit William Shatner

Folge 14: Göttliche Schicksale

41 Min.Folge vom 08.02.2026Ab 12

Die Sintflut, die Zehn Plagen oder die Geschichte von Sodom und Gomorrah - manche Ereignisse, die die Bibel beschreibt, sind so unglaublich, dass nur Gott sie geschehen lassen konnte. Doch steckt hinter diesen Geschichten ein wahrer Kern, der historisch belegt werden kann?

