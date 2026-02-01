Das Unerklärliche mit William Shatner
Folge 14: Göttliche Schicksale
41 Min.Folge vom 08.02.2026Ab 12
Die Sintflut, die Zehn Plagen oder die Geschichte von Sodom und Gomorrah - manche Ereignisse, die die Bibel beschreibt, sind so unglaublich, dass nur Gott sie geschehen lassen konnte. Doch steckt hinter diesen Geschichten ein wahrer Kern, der historisch belegt werden kann?
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Paranormal, Dokumentation
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC