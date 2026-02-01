Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das Unerklärliche mit William Shatner

Das Unmögliche überlebt

Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 17vom 08.02.2026
Das Unmögliche überlebt

Das Unmögliche überlebtJetzt kostenlos streamen

Das Unerklärliche mit William Shatner

Folge 17: Das Unmögliche überlebt

41 Min.Folge vom 08.02.2026Ab 12

Manche Menschen überleben die schlimmsten Katastrophen und entgehen dem scheinbar sicheren Tod. William Shatner beleuchtet spannende Fälle von Zeitgenossen, die dem Tod ein Schnippchen geschlagen haben.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Das Unerklärliche mit William Shatner
Kabel Eins Doku
Das Unerklärliche mit William Shatner

Das Unerklärliche mit William Shatner

Alle 1 Staffeln und Folgen