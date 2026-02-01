Das Unmögliche überlebtJetzt kostenlos streamen
Das Unerklärliche mit William Shatner
Folge 17: Das Unmögliche überlebt
41 Min.Folge vom 08.02.2026Ab 12
Manche Menschen überleben die schlimmsten Katastrophen und entgehen dem scheinbar sicheren Tod. William Shatner beleuchtet spannende Fälle von Zeitgenossen, die dem Tod ein Schnippchen geschlagen haben.
Das Unerklärliche mit William Shatner
Genre:Paranormal, Dokumentation
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC