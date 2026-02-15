Das Unerklärliche mit William Shatner
Folge 19: Die Welt der Flüche
41 Min.Folge vom 15.02.2026Ab 12
William Shatner taucht in die Welt der Flüche ein. Können Orte, Gegenstände oder Menschen tatsächlich Unheil bringen? Und warum fällt es selbst sehr rationalen Zeitgenossen schwer, den Aberglauben abzulegen?
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Das Unerklärliche mit William Shatner
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Paranormal, Dokumentation
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC