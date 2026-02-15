Wunder der VergangenheitJetzt kostenlos streamen
Das Unerklärliche mit William Shatner
Folge 20: Wunder der Vergangenheit
41 Min.Folge vom 15.02.2026Ab 12
Rund um den Globus staunen Menschen über die Ingenieurskunst der Antike. Mit den begrenzten Mitteln, die ihnen zur Verfügung standen, schufen unsere Vorfahren Erstaunliches. Woher stammen diese außergewöhnlichen Fähigkeiten?
Genre:Paranormal, Dokumentation
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC