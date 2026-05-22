Das Wunderteam (1/6): Der General und der PapiereneJetzt kostenlos streamen
Das Wunderteam
Folge 1: Das Wunderteam (1/6): Der General und der Papierene
"Das Wunderteam" erzählt die Geschichte der legendären österreichischen Nationalmannschaft der 1930er Jahre modern und nahbar, als hätten die Spieler damals Smartphones und Social Media genutzt. Die Serie verbindet aufwendig produzierte Spielszenen mit Archivmaterial und eröffnet so einen völlig neuen Blick auf diese außergewöhnliche Fußballära. Alle Folgen sind ab 10. Juni auf ORF ON abrufbar. Wien, 1931. In politisch bewegten Zeiten träumt der Fußballheld der Arbeitervororte Matthias Sindelar vom großen Durchbruch im österreichischen Nationalteam. Dort sitzt er seit einiger Zeit nur auf der Ersatzbank, weil er zu "goschert" war. Doch Sindelar ist ein charismatisches Schlitzohr und will wieder spielen. Die findige Sportreporterin Millie von Ostenhoff Peng schleust ihn ins Ring-Café zum Sportgipfeltreffen mit Fußballgeneral Hugo Meisl. Und das Blatt wendet sich. Sendungshinweis: "Das Wunderteam", 3. Juni 2026, 20.15 Uhr in ORF 1 Bildquelle: ORF/Rizar.Photo/Gabriel Alarcon
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