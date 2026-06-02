Das Wunderteam - Als Österreich Fußballgeschichte schriebJetzt kostenlos streamen
Das Wunderteam
Folge 7: Das Wunderteam - Als Österreich Fußballgeschichte schrieb
Als alles zerfiel, schrieb ein Team Geschichte – und ein ganzes Land fand neuen Stolz im Fußball. "Das Wunderteam" erzählt die Geschichte der legendären österreichischen Nationalmannschaft der 1930er Jahre modern und nahbar, als hätten die Spieler damals Smartphones und Social Media genutzt. Die Serie verbindet aufwendig produzierte Spielszenen mit Archivmaterial und eröffnet so einen völlig neuen Blick auf diese außergewöhnliche Fußballära. In den krisengeprägten 1930er Jahren gelingt Österreichs Nationalteam ein historischer Triumph: Der Gewinn des Europapokals lässt ein verunsichertes Land in kollektive Euphorie ausbrechen. Unter Trainer Hugo Meisl und Starspieler Matthias Sindelar wird das Wunderteam zum Symbol für Hoffnung, Identität und neuen Stolz. Die Doku erzählt vom Aufstieg und Glanzzeit dieser außergewöhnlichen Mannschaft. Bildquelle: ORF/Rizar.Photo/Gabriel Alarcon
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