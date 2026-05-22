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Das Wunderteam

ORF1Staffel 1Folge 4vom 22.05.2026
Das Wunderteam (4/6): Aufstieg und Gegenwind

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Das Wunderteam

Folge 4: Das Wunderteam (4/6): Aufstieg und Gegenwind

4 Min.Folge vom 22.05.2026

Die ersten Spiele sind ein Triumph. Nach dem 6:0 gegen Deutschland tauft die deutsche Presse die österreichische Nationalelf mit dem Namen "Wunderteam". Der strenge Trainer Hugo Meisl ist glücklich, wie die Spielstrategie der "Wiener Schule" aufgeht. Er lässt seinen "Lausbuben" und neuen Mannschaftsstar Sindelar näher an sich ran. Bald folgt das Rückspiel im neu erbauten Praterstadion in Wien. Der zweite Europapokal der Geschichte ruft. Inhalte des Beitrags sind zum Teil fiktiv. Sendungshinweis: "Das Wunderteam", 3. Juni 2026, 20.15 Uhr in ORF 1 Bildquelle: ORF/Rizar.Photo/Gabriel Alarcon

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