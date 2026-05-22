Das Wunderteam (5/6): Die besten und die schlimmsten ZeitenJetzt kostenlos streamen
Das Wunderteam
Folge 10: Das Wunderteam (5/6): Die besten und die schlimmsten Zeiten
6 Min.Folge vom 22.05.2026
5:0 im Rückspiel gegen Deutschland. Die fulminante Siegesserie des Wunderteams nimmt ihren Lauf. Selbst Sportreporterin Millie von Ostenhoff Peng und Arbeiterin Elisabeth Fuchs versöhnen sich im Siegestaumel. Doch die politischen Schatten über Europa werden größer. Sindelar stürzt sich in Werbeaufträge und wird zum Aushängeschild des österreichischen Fußballs, wodurch er die Liebschaft von Elisabeth Fuchs verliert. Im Stammgasthaus kommt es zu einem Übergriff der Heimwehr. Sendungshinweis: "Das Wunderteam", 3. Juni 2026, 20.15 Uhr in ORF 1 Bildquelle: ORF/Rizar.Photo/Gabriel Alarcon
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