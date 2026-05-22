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Das Wunderteam

Das Wunderteam (6/6): Krise und Hoffnung

ORF1Staffel 1Folge 9vom 22.05.2026
Das Wunderteam (6/6): Krise und Hoffnung

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Das Wunderteam

Folge 9: Das Wunderteam (6/6): Krise und Hoffnung

5 Min.Folge vom 22.05.2026

Schlussrunde Richtung Europapokal. Doch das Wunderteam droht erneut zu bersten. Durch die Wirtschaftskrise und den Aufstieg der Faschisten wird der Fußball immer mehr zum politischen Feld. Dann liiert sich auch noch die "Fuchsin" Elisabeth mit Anton Schall, der seinen Freund Sindelar und die Mannschaft nun im Stich lassen will. "Motzl" Sindelar blickt mit großen Selbstzweifeln auf das letzte Spiel. Wird die Sensation doch noch gelingen? Sendungshinweis: "Das Wunderteam", 3. Juni 2026, 20.15 Uhr in ORF 1 Bildquelle: ORF/Rizar.Photo/Gabriel Alarcon

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