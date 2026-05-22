Das Wunderteam (6/6): Krise und HoffnungJetzt kostenlos streamen
Das Wunderteam
Folge 9: Das Wunderteam (6/6): Krise und Hoffnung
5 Min.Folge vom 22.05.2026
Schlussrunde Richtung Europapokal. Doch das Wunderteam droht erneut zu bersten. Durch die Wirtschaftskrise und den Aufstieg der Faschisten wird der Fußball immer mehr zum politischen Feld. Dann liiert sich auch noch die "Fuchsin" Elisabeth mit Anton Schall, der seinen Freund Sindelar und die Mannschaft nun im Stich lassen will. "Motzl" Sindelar blickt mit großen Selbstzweifeln auf das letzte Spiel. Wird die Sensation doch noch gelingen? Sendungshinweis: "Das Wunderteam", 3. Juni 2026, 20.15 Uhr in ORF 1 Bildquelle: ORF/Rizar.Photo/Gabriel Alarcon
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das Wunderteam
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 1