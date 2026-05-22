Das Wunderteam (3/6): Von der Gstetten ins StadionJetzt kostenlos streamen
Das Wunderteam
Folge 3: Das Wunderteam (3/6): Von der Gstetten ins Stadion
8 Min.Folge vom 22.05.2026
Sindelar holt das Nationalteam zurück auf die "Gstetten", die Brachlandwiesen vor Wien. Hier schafft es die Mannschaft endlich, sich zusammen zu raufen. Doch schnell zeichnen sich neue Spannungen zwischen dem Stürmer-Duo Matthias Sindelar und Anton Schall ab. Eigentlich sind sie beste Freunde, wäre da nicht die selbstbestimmte, junge Arbeiterin und Fußballnärrin Elisabeth Fuchs, die beiden den Kopf verdreht. Das Spiel rückt näher. Sendungshinweis: "Das Wunderteam", 3. Juni 2026, 20.15 Uhr in ORF 1 Bildquelle: ORF/Rizar.Photo/Gabriel Alarcon
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