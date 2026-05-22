Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das Wunderteam

Das Wunderteam (3/6): Von der Gstetten ins Stadion

ORF1Staffel 1Folge 3vom 22.05.2026
Das Wunderteam (3/6): Von der Gstetten ins Stadion

Das Wunderteam (3/6): Von der Gstetten ins StadionJetzt kostenlos streamen

Das Wunderteam

Folge 3: Das Wunderteam (3/6): Von der Gstetten ins Stadion

8 Min.Folge vom 22.05.2026

Sindelar holt das Nationalteam zurück auf die "Gstetten", die Brachlandwiesen vor Wien. Hier schafft es die Mannschaft endlich, sich zusammen zu raufen. Doch schnell zeichnen sich neue Spannungen zwischen dem Stürmer-Duo Matthias Sindelar und Anton Schall ab. Eigentlich sind sie beste Freunde, wäre da nicht die selbstbestimmte, junge Arbeiterin und Fußballnärrin Elisabeth Fuchs, die beiden den Kopf verdreht. Das Spiel rückt näher. Sendungshinweis: "Das Wunderteam", 3. Juni 2026, 20.15 Uhr in ORF 1 Bildquelle: ORF/Rizar.Photo/Gabriel Alarcon

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Das Wunderteam
ORF1
Das Wunderteam

Das Wunderteam

Alle 1 Staffeln und Folgen