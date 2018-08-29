Dating ohne Grenzen: Auf immer und ewig?
Folge vom 29.08.2018: Du bist mein Glück
45 Min.Folge vom 29.08.2018Ab 6
Jorge aus Kalifornien hatte ein entspanntes Leben, bis er Anfisa kennenlernte. Er war von der schönen Russin so begeistert, dass er sofort ein Verlobtenvisum beantragte, um sie nach LA zu holen. Doch dort kam die wahre Anfisa zum Vorschein - geldgierig, egoistisch und ständig unzufrieden. Dass er sie trotzdem heiratete, schockierte sein gesamtes Umfeld. Bei Danielle aus Ohio und Mohamed aus Tunis lief es noch schlimmer. Nach etlichen Streitereien zwischen der 44-Jährigen und dem jungen Tunesier verschwand Mohamed samt Greencard spurlos und wollte nur noch eins: die schnelle Scheidung. Doch auch bei Russ und Paola sowie Loren und Alexei hängt der Haussegen schief.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-9: Warner Bros. Discovery, Inc.