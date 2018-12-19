Dating ohne Grenzen: Auf immer und ewig?
Folge vom 19.12.2018: Der Kampf geht weiter
45 Min.Folge vom 19.12.2018Ab 12
Paola ist in New Jersey, um ein Musik-Video zu drehen. Und obwohl Gatte Russ absolut dagegen war, hatte sie in der ersten Szene provokante Unterwäsche getragen. Die Kolumbianerin sieht sich auf dem Höhepunkt ihrer Karriere, hat aber trotzdem Bedenken, dass Russ nun richtig sauer auf sie ist. Und sie soll Recht behalten. Bei Anfisa und Jorge herrscht seit ihrer Trennung vor einem Monat immer noch Funkstille. Seitdem wohnt der 27-Jährige im Hotel oder bei seinen Eltern, doch er vermisst die Russin und hat um ein Treffen gebeten. Außerdem: Der Anhörungstermin für die Ehe-Annullierung ist endlich da, doch Danielle erlebt eine böse Überraschung.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-9: Warner Bros. Discovery, Inc.