Dating ohne Grenzen: Auf immer und ewig?
Folge vom 05.12.2018: Die Chance zum Durchbruch
45 Min.Folge vom 05.12.2018Ab 12
Anfisa und Jorge haben sich vor einem Monat nach heftigem Streit getrennt und seitdem nicht mehr gesehen. Die Russin ist mit der Erwartung gekommen, dass sie in Amerika finanziell versorgt wird, doch Jorge zahlt nichts mehr und das Leben in L.A. ist teuer. Wird Anfisa trotzdem bleiben? Mohamed erwartet indessen die Vorverhandlung seiner Eheannullierung und befürchtet, dass er abgeschoben wird, da Noch-Gattin Danielle alle Hebel in Bewegung setzt. In Miami sieht es dagegen besser aus: Russ hat endlich ein Jobangebot bekommen, und Paola hofft, dass er sich künftig um seine eigene Karriere kümmert und sich nicht mehr in ihre Modelaufträge einmischt.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-9: Warner Bros. Discovery, Inc.