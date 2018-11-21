Auf gute Freunde ist VerlassJetzt kostenlos streamen
Dating ohne Grenzen: Auf immer und ewig?
Folge vom 21.11.2018: Auf gute Freunde ist Verlass
43 Min.Folge vom 21.11.2018Ab 12
Pedro, Chantel und ihre Familie aus Atlanta sind in der Dominikanischen Republik, um ihre Hochzeit zum zweiten Mal zu feiern, doch das Zusammentreffen der beiden Kulturen läuft gar nicht gut. Chantels Verwandte verhalten sich so unhöflich, dass Pedros Eltern zutiefst beleidigt sind. Außerdem befürchten sie, dass Pedro durch die Hochzeit nur an eine Greencard kommen wollte. Loren und Alexei in Florida haben inzwischen schlechte Nachrichten erhalten: Wie es aussieht, wird Alexeis Familie nicht aus Israel in die Staaten nachkommen können. Und in Ohio versucht Danielle weiter Betrugsbeweise zu sammeln, um Mohamed endgültig aus den USA abschieben zu können.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-9: Warner Bros. Discovery, Inc.