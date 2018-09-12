Dating ohne Grenzen: Auf immer und ewig?
Folge vom 12.09.2018: Ausgeflittert
42 Min.Folge vom 12.09.2018Ab 12
Jorge hat seiner Ehefrau gestanden, dass er nicht so reich ist, wie anfangs behauptet, und damit bei Anfisa für äußerst schlechte Laune gesorgt. Die 20-jährige Russin besteht nun plötzlich auf einem Ehevertrag, und Jorge wird misstrauisch: Da Anfisa bald ihre Greencard bekommt, befürchtet er, dass sie sich scheiden lässt und dann die Hälfte seines Geldes will. Paola aus Kolumbien ist seit einem Monat in Miami, wo sie als Model durchstarten möchte, während Gatte Russ in Oklahoma sitzt und versucht, das Haus zu verkaufen. Der 30-Jährige ist frustriert, weil der Immobilienmarkt zurzeit schlecht ist und er in leeren Räumen ausharren muss, während Paola feiern geht.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-9: Warner Bros. Discovery, Inc.