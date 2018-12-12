Ein Job, der auf den Magen schlägtJetzt kostenlos streamen
Dating ohne Grenzen: Auf immer und ewig?
Folge vom 12.12.2018: Ein Job, der auf den Magen schlägt
42 Min.Folge vom 12.12.2018Ab 12
Danielle hält Noch-Ehemann Mohamed für einen abgezockten Betrüger und will ihn auf jeden Fall abschieben lassen. Doch kurz vor dem Gerichtstermin macht sich die 44-Jährige große Sorgen, weil sie nicht weiß, was der Tunesier vorhat. Chantel hat sich inzwischen in Pedros Heimat Santo Domingo heftig mit seiner Mutter und Schwester gestritten. Die 26-Jährige ist außerdem stocksauer, weil ihr Mann sich immer auf die Seite seiner Familie schlägt und überlegt, Teil zwei der Hochzeit abzublasen. Auch in Miami hängt der Haussegen schief, da sich Russ gegen Paolas Musikvideo stellt, und die Kolumbianerin befürchtet, dass er ihre Karriere behindert.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-9: Warner Bros. Discovery, Inc.