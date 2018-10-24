Dating ohne Grenzen: Auf immer und ewig?
Folge vom 24.10.2018: Versöhnung mit Hindernissen
45 Min.Folge vom 24.10.2018Ab 6
In Miami herrscht dicke Luft. Nachdem Russ seiner Paola nachgereist ist, will die Kolumbianerin ihren Mann mit ihrem Kumpel Juan bekannt machen. Doch das Treffen endet mit einem Riesenkrach. Bei Alexei und Loren in Hollywood hat sich Besuch aus Israel angekündigt. Die Schwiegermutter kommt, und Loren hat Bedenken, die Nachricht publik zu machen: Ihr Tourette-Syndrom ist erblich und kann auch auf ihre Kinder übertragen werden. Anfisa hat derweil ihre Greencard bekommen, doch die Ehe mit Jorge läuft schlecht. Der 27-Jährige bereut es inzwischen, dass er den Kontakt zu seiner Familie wegen der Russin abgebrochen hat und hofft auf den Rat seiner Schwester.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-9: Warner Bros. Discovery, Inc.