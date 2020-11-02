Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 02.11.2020: Trügerischer Frieden
85 Min.Folge vom 02.11.2020Ab 12
Obwohl Colt und Larissa regelmäßig streiten, bis die Fetzen fliegen, haben der IT-Spezialist aus Las Vegas und die schöne Brasilianerin doch beschlossen, zu heiraten. Und da die Hochzeit immer näherkommt, bittet Colt seine Mutter Debbie, zu Larissa künftig etwas netter zu sein. Doch Debbie ist immer noch wütend, weil es ihre Schwiegertochter in spe sehr an Respekt fehlen lässt und weist alle Schuld von sich. Die Latina soll sich zuerst bei ihr entschuldigen. Bei einem gemeinsamen Termin im Nagelstudio glätten sich die Wogen, und die beiden Frauen schließen Frieden - der jedoch nicht lange halten soll.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 6: Warner Bros. Discovery, Inc.