Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 16.11.2020: Die große Aussprache
89 Min.Folge vom 16.11.2020Ab 12
Heute sollen sich die Paare von „Dating ohne Grenzen“ zum ersten Mal treffen, doch IT-Ingenieur Colt und seine frisch angetraute brasilianische Frau Larissa erscheinen nicht im Studio. Niemand weiß, wo sich die beiden aufhalten. Olga und Richie haben sich via Skype aus Russland zugeschaltet, Ashely und ihr dominikanischer Mann Jay erscheinen zusammen beim Cast, obwohl die Amerikanerin noch immer sauer ist, dass ihr junger, attraktiver Gatte auf Dating Apps mit anderen Frauen geflirtet hat. Kalani und Asuelu dagegen sind überglücklich, die baldige Geburt ihres zweiten Babys anzukündigen.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 6: Warner Bros. Discovery, Inc.