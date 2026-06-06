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Demon Slayer

Jemandes Traum

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 1vom 06.06.2026
Jemandes Traum

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Demon Slayer

Folge 1: Jemandes Traum

50 Min.Folge vom 06.06.2026Ab 16

Nach dem Kampf gegen Gyutaro und Daki im Freudenviertel werden Tanjiro und seine Freunde aus den Trümmern des Schlachtfelds gerettet. Im Ewigkeitsschloss versammeln sich derweil die verbliebenen Dämonen oberen Ranges und besprechen ihr weiteres Vorgehen.

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