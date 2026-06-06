Demon Slayer
Folge 1: Jemandes Traum
50 Min.Folge vom 06.06.2026Ab 16
Nach dem Kampf gegen Gyutaro und Daki im Freudenviertel werden Tanjiro und seine Freunde aus den Trümmern des Schlachtfelds gerettet. Im Ewigkeitsschloss versammeln sich derweil die verbliebenen Dämonen oberen Ranges und besprechen ihr weiteres Vorgehen.
Weitere Folgen in Staffel 3
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Demon Slayer
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Abenteuer, Action
Produktion:JP, 2019
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-4: Peppermint anime GmbH & © Season 1: Videorechte: Peppermint anime GmbH, Bildrechte: Koyoharu Gotoge / SHUEISHA, Aniplex, ufotable