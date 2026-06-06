Demon Slayer
Folge 2: Yoriichi Typ 0
25 Min.Folge vom 06.06.2026Ab 16
Tanjiro beobachtet einen Streit zwischen zwei Personen im Wald. Eine der beiden ist die Nebelsäule Tokito Muichiro. Der Dämonenjäger möchte einen mysteriösen Schlüssel in seinen Besitz bringen, den der Dorfjunge Kotetsu bei sich trägt. Doch dieser weigert sich, den Gegenstand auszuhändigen.
Weitere Folgen in Staffel 3
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Demon Slayer
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Abenteuer, Action
Produktion:JP, 2019
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-4: Peppermint anime GmbH & © Season 1: Videorechte: Peppermint anime GmbH, Bildrechte: Koyoharu Gotoge / SHUEISHA, Aniplex, ufotable