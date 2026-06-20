Wolltest du nicht zur Säule werden?Jetzt kostenlos streamen
Demon Slayer
Folge 6: Wolltest du nicht zur Säule werden?
24 Min.Folge vom 20.06.2026Ab 16
Genya hat dem letzten Teufel den Kopf abgeschlagen. Doch nun hat sich seine eigene Erscheinung drastisch verändert. Tanjiro denkt zunächst, dass die Gegner besiegt sind, doch diese beginnen, sich trotz der Enthauptung zu regenerieren ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Demon Slayer
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Abenteuer, Action
Produktion:JP, 2019
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-4: Peppermint anime GmbH & © Season 1: Videorechte: Peppermint anime GmbH, Bildrechte: Koyoharu Gotoge / SHUEISHA, Aniplex, ufotable