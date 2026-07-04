Liebessäule Kanroji MitsuriJetzt kostenlos streamen
Demon Slayer
Folge 10: Liebessäule Kanroji Mitsuri
25 Min.Folge vom 04.07.2026Ab 16
Mitsuri unterstützt Tanjiro im Kampf gegen Zohakuten, der Nezuko und Genya noch immer gefangen hält. Im Laufe der Schlacht wächst Mitsuri über sich selbst hinaus und entwickelt ein Dämonen-Mal an ihrem Hals ...
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Demon Slayer
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Abenteuer, Action
Produktion:JP, 2019
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-4: Peppermint anime GmbH & © Season 1: Videorechte: Peppermint anime GmbH, Bildrechte: Koyoharu Gotoge / SHUEISHA, Aniplex, ufotable