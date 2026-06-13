Ein Schwert, älter als 300 JahreJetzt kostenlos streamen
Demon Slayer
Folge 3: Ein Schwert, älter als 300 Jahre
25 Min.Folge vom 13.06.2026Ab 16
Tanjiro gelingt es, Yoriichi Typ 0 zu besiegen. Die Puppe geht kaputt und enthüllt ein Schwert, das sich in ihrem Inneren befindet. Kotetsu ermutigt Tanjiro, die Waffe, die über 300 Jahre alt sein muss, in seinen Besitz zu nehmen.
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Demon Slayer
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Abenteuer, Action
Produktion:JP, 2019
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-4: Peppermint anime GmbH & © Season 1: Videorechte: Peppermint anime GmbH, Bildrechte: Koyoharu Gotoge / SHUEISHA, Aniplex, ufotable